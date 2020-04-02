Будет иметь долгосрочные последствия: в Антарктиде зафиксирована первая волна тепла

Новости экологии:Ученые зафиксировали первую в истории волну тепла в Антарктиде.

Это приведет к высвобождению огромного количества воды и углерода, которое произойдет в результате таяния льдов и вечной мерзлоты. Об этом говорится в исследовании ученых из исследовательского центра Case в Восточной Антарктиде, опубликованном в журнале Global Change Biology.

В конце января — начале февраля 2020 года Антарктида прогрелась до рекордно высокой температуры в 18,3 °C — это почти на полградуса выше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2015 году (17,5 °C). Первая волна тепла на континенте была отдельным событием этого нагревания, и она хорошо демонстрирует, как тенденция глобального потепления влияет на местный климат и ландшафт, пишут ученые.

Первая в истории региона волна тепла была зарегистрирована 23 января и продолжалась до 26 января.

"Чтобы событие считалось волной тепла, оно должно продлиться как минимум три дня подряд. За это время должны быть зафиксированы экстремально высокие для региона температуры. Это и произошло в конце января — в течение трех дней мы фиксировали сильные колебания температуры, в ходе которых на максимуме воздух прогревался на 6,9 °C, а на минимуме температура опускалась на 0,2 °C ниже нормы", - говорит Шарон Робинсон, ведущий автор исследования

По словам исследователей, лето 2020 года будет иметь долгосрочные последствия для Антарктиды. Более высокие температуры могут вызвать тепловую нагрузку на некоторые организмы: в частности приведет к ускоренному росту и размножению мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных.

Напомним: