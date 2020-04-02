Скачать
Четверг, 02.04.2020
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Коронавирус в Херсоне: город закрывают (Видео)
Коронавирус в Херсоне: город закрывают (Видео)
Уимблдон в 2020 году не состоится
Уимблдон в 2020 году не состоится
Будет иметь долгосрочные последствия: в Антарктиде зафиксирована первая волна тепла
Первая в истории волна тепла зафиксирована в Антарктиде

Будет иметь долгосрочные последствия: в Антарктиде зафиксирована первая волна тепла

Будет иметь долгосрочные последствия: в Антарктиде зафиксирована первая волна тепла
02:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Ученые зафиксировали первую в истории волну тепла в Антарктиде.

Это приведет к высвобождению огромного количества воды и углерода, которое произойдет в результате таяния льдов и вечной мерзлоты. Об этом говорится в исследовании ученых из исследовательского центра Case в Восточной Антарктиде, опубликованном в журнале Global Change Biology.

В конце января — начале февраля 2020 года Антарктида прогрелась до рекордно высокой температуры в 18,3 °C — это почти на полградуса выше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2015 году (17,5 °C). Первая волна тепла на континенте была отдельным событием этого нагревания, и она хорошо демонстрирует, как тенденция глобального потепления влияет на местный климат и ландшафт, пишут ученые.

Первая в истории региона волна тепла была зарегистрирована 23 января и продолжалась до 26 января.

"Чтобы событие считалось волной тепла, оно должно продлиться как минимум три дня подряд. За это время должны быть зафиксированы экстремально высокие для региона температуры. Это и произошло в конце января — в течение трех дней мы фиксировали сильные колебания температуры, в ходе которых на максимуме воздух прогревался на 6,9 °C, а на минимуме температура опускалась на 0,2 °C ниже нормы", - говорит Шарон Робинсон, ведущий автор исследования

По словам исследователей, лето 2020 года будет иметь долгосрочные последствия для Антарктиды. Более высокие температуры могут вызвать тепловую нагрузку на некоторые организмы: в частности приведет к ускоренному росту и размножению мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Глобальное потепление, Антарктида, Температурный рекорд, Волна тепла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
05 Не могут вернуться домой: Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19
В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19
Борьба с эпидемией: НБУ перечислил в госбюджет всю свою прибыль за 2019 год
НБУ перечислил в госбюджет более 42 миллиардов гривень
Коронавирус в Украине: за день - 125 новых заболевших
Коронавирус в Украине: за день - 125 новых заболевших
Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь