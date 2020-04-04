Эффективнее всего: хвойные деревья хорошо защищают города от шумового загрязнения

Новости экологии:Кора лиственниц обеспечивает наиболее эффективное поглощение звука в условиях шумового загрязнения городов.

Деревья играют важнейшую роль в борьбе с шумовым загрязнением городов. В ходе исследования ученые из Великобритании проанализировали 76 образцов 13 видов деревьев, изучив характеристику их коры, в том числе для контроля за шумовым загрязнением.

В ходе лабораторных испытаний ученые проанализировали часто встречающиеся виды деревьев в городских районах, такие как вишня, сосна, бук, ива, тополь и ольха. Оказалось, что хвойные деревья намного эффективнее для поглощения звука, чем лиственные, поскольку у них слой коры намного толще.

Лиственница стала лидером по этим характеристикам.

Ученые отмечают, что городские власти могли бы засаживать парки именно лиственницами не только потому, что они наиболее шумоизолирующие, но и поскольку они обладают достаточно плотными ветками для защиты от жаркого солнца.