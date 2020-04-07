Климатические изменения оказывают негативное влияние на соловьев

Новости экологии:Популяция певчей птицы вскоре может значительно сократиться.

Климатические изменения оказывают негативное влияние на одну из самых известных и любимых певчих птиц в мире – на соловья. Испанские исследователи обнаружили, что за период 1995-2014 гг. размах крыльев у птиц, обитающих на Пиренейском полуострове, сократился: средняя длина заметно уменьшилась относительно размеров всего тела. Орнитологи обеспокоены, что это может отрицательно повлиять на способность маленьких птах к долгим миграционным перелетам.

Согласно наблюдениям, оптимальный период размножения у соловья сокращается из-за того, что весна в центральной части Испании приходит позже, а лето становится более жарким и сухим. В таких условиях больше шансов на выживание остается у птиц с более короткими крыльями.

Поскольку эволюционно предопределено, что особи с меньшим размахом летают быстрее, им нужно меньше времени, чтобы свить гнездо, отложить яйца и обеспечить потомство едой.

В то же время такая адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды может плохо сказаться на зимних миграциях соловьев, летающих привычными маршрутами. Они зимуют в Африке к югу от Сахары, преодолевая за время полета тысячи километров. Размеры крыльев при этом имеют решающее значение. Орнитологи считают, что с короткими крыльями это сделать гораздо труднее.