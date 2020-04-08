Вырубка лесов может ускорить распространение болезней

Новости экологии:Исследование ученых из Стэнфорда показало, что уничтожение лесов ускоряет распространение болезней.

Человечество превратило более половины Земли в сельскохозяйственные зоны. Больше всего страдают тропические леса, не попавшие в национальные парки — например, в Африке за десятилетия они сократились на 75%.

Согласно новому исследованию, вирусы, которые могут передаваться от животных к людям, как тот, который вызвал пандемию коронавирусной инфекции, станут более распространенными. Основная причина этого изменения — развитие сельского хозяйства и вырубка лесов, которые являются домом для многих диких животных.

Ученые из Стэнфорда начали иследование со сбора данных землепользования мелких фермеров, живущих рядом с остатками лесов в Уганде. Они объединили эту информацию со спутниковыми изображениями высокого разрешения того же периода времени, чтобы смоделировать, как ландшафтные модели и индивидуальное поведение делают определенных людей более склонными к контакту с дикими животными.

В итоге они обнаружили, что самыми сильными предикторами контакта человека с дикими приматами были длина границы леса вокруг домов людей и частота, с которой люди ходили в эти лесные районы собирать небольшие деревья для строительного материала. Поиски таких деревьев влекут за собой проведение большего количества времени в глубине среды обитания диких животных и, в особенности, приматов.

Оказалось, что чаще всего люди контактируют с дикими животными и приматами не в больших лесах, а в остаточных — относительно небольших участках леса, со всех сторон окруженных территориями для сельского хозяйства.