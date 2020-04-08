Точность модели Эль-Ниньо повышают данные от солености океанов

Новости экологии:Ученые из НАСА выяснили, что данные о солености океанов повышают точность модели Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое характеризуется отклонением температуры поверхности океана в экваториальной части в большую сторону от средних значений. Это приводит к изменениям климата в различных регионах Земли, в частности влияет на объем осадков и погоду.

В новом исследовании ученые использовали модель GEAO-S2S-2, которая представляет собой сезонную систему прогнозирования состояния океана и атмосферы, для моделирования трех прошлых Эль-Ниньо, которые произошли в 2015, 2017 и 2019 годах.

Ученые составили две модели, одна из которых учитывает данные о солености поверхности океана, а другая нет. Исследование показало, что добавление данных о солености поверхности океана значительно увеличивает точность прогнозирования.

"В современных системах прогнозирования спутниковые и океанские наблюдения оптимально комбинируются с использованием моделей и методов ассимиляции данных, чтобы помочь определить состояние океанов. Это исследование показывает, что добавление данных о солености поверхности океанов, полученных со спутников, к набору текущих наблюдений помогает улучшить сезонные прогнозы Эль-Ниньо" - Эрик Хаккерт, ведущий автор исследования.