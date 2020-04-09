Новый рекорд: мир получает более трети всей электроэнергии из возобновляемых источников

Новости экологии:Более трети электричества в мире поступает из возобновляемых источников и это новый рекордный показатель.

В период с 2018 по 2019 годы строительство новых мощностей возобновляемой энергии несколько замедлилось. Но так как разные страны построили меньше новой инфраструктуры для добычи ископаемого топлива, доля возобновляемых источников энергии в расширении энергетического потенциала возросла.

Об этом говорится в отчете аналитиков из организации International Renewable Energy Agency, который приводит Gizmodo.

По данным аналитиков, 72% всех введенных в эксплуатацию в 2019 году источников энергии были возобновляемыми.

Большая часть этого роста пришлась на Азию — 54% прироста мощности возобновляемых источников энергии. При этом в США и Европе за этот период закрылось больше электростанций, работающих на ископаемом топливе, чем открылось.

Исследователи отмечают, что хотя США и страны Европы закрывают угольные и нефтегазовые предприятия, это не лучший вариант для регионов, которым требуется больше энергии, чтобы гарантировать, что все люди смогут удовлетворить свои основные потребности. Например, Африка, самый бедный континент в мире, увеличила свои возобновляемые мощности в прошлом году всего на 4%.

Напомним: ветровые, солнечные и гидроэнергетические установки, которые должны заменить энергию из природных невозобновляемых ресурсов, часто устанавливаются на особо охраняемых территориях. Около 17% всех подобных установок находятся в заповедниках, что негативно сказывается на биоразнообразии этих областей.