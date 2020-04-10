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Необратимый ущерб: из-за изменения климата могут пострадать популяции животных и растений

Необратимый ущерб: из-за изменения климата могут пострадать популяции животных и растений
09:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Климатологи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что изменение климата может привести к потерям биоразнообразия во всем мире.

Исследователи составили модель, в которую включили данные об изменении климата с 1850 по 2005 годы. Затем результаты сопоставили с влиянием климатических изменений на популяции 30 652 видов птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий, рыб и других животных и растений.

На основе этих данных исследователи составили корреляцию между изменениями климата и их влиянием на популяции животных и использовали ее для прогноза изменений до 2100 года.

Исследователи обнаружили, что в большинстве экологических сообществ по всему миру значительная часть организмов окажется за пределами своей температурной зоны комфорта в течение ближайшего десятилетия.

Климатические изменения оказывают негативное влияние на соловьев

В работе говорится, что если глобальные температуры повысятся на 4 ° C к 2100 году (это произойдет при среднем сценарии с высокими выбросами), по меньшей мере 15% сообществ животных и растений по всему миру подвергнутся внезапному воздействию изменений климата. Такие события могут нанести необратимый ущерб функционированию экосистем, заключают автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Изменение климата, Биоранообразие.
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