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Коронавирус угрожает не только людям: обезьянки тоже в опасности

Коронавирус угрожает не только людям: обезьянки тоже в опасности
13:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Коронавирусная инфекция опасна не только для человека, но и для некоторых типов приматов.

Пока достоверно неизвестны случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа у высших приматов, кроме людей, однако в мире уже закрыты все публичные приюты для обезьян, а людям категорически запрещено их посещать.

По словам главного ветеринарного врача организации "Врачи горилл" Кирстена Джиларди, высшие приматы восприимчивы с болезням людей, при этом их намного сложнее лечить, чем у человека.

Сейчас ученые и ветеринары начали изучать состояние некоторых редких типов обезьян, таких как горная горилла, которые проживают только в лесах Руанды, Уганды и Конго. Еще до вспышки коронавирусной инфекции людям было необходимо держаться от обезьян на расстоянии до семи метров. Согласно новым правилам, смотрители и ветеринары только в экстренных случаях могут подходить к обезьянам, остальным необходимо держать дистанцию минимум в 10 м.

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Ученые отмечают, что инфекционные болезни являются третьей по опасности проблемой для обезьян, после потери среды обитания и браконьерства. Например, вирус Эболы в Африке убил как минимум несколько тысяч шимпанзе и горилл.

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Экология, Опасность, Приматы, Коронавирус, Covid-19.
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