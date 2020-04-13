Метан не при чем: что повлияло на таяние льдов в Арктике

Новости экологии:Новое исследование показало, что древний метан не влияет на таяние льдов в Арктике.

Исследователи рассказали, что за тысячи лет в замерзшем грунте накопилось огромное количество углерода — по их данным, их там в два раза больше, чем в атмосфере Земли. Части этого вещества — более 50 тыс. лет. Эти залежи встречаются в Восточно-Сибирской Арктике, а также в некоторых частях Аляски и Канады.

По мере прогревания региона тает вечная мерзлота, и этот замороженный углерод выбрасывается в атмосферу в виде двуокиси углерода и метана. Ученых беспокоило, что эти выбросы могут стать сильнодействующим парниковым газом.

Исследование ученых из Университета штата Пенсильвания показало, что выделение метана не внесло большого вклада в глобальное потепление. По их мнению, большую часть изменений произошли благодаря выбросам углекислого газа.

"Это исследование показало многим, что древние выбросы метана не являются тем, о чем нам следует беспокоиться. Но другие исследования, которые изучают глобальное потепление, показывают, что оптимизм может быть неуместен", — добавили ученые.