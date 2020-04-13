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Метан не при чем: что повлияло на таяние льдов в Арктике

Метан не при чем: что повлияло на таяние льдов в Арктике
17:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое исследование показало, что древний метан не влияет на таяние льдов в Арктике.

Исследователи рассказали, что за тысячи лет в замерзшем грунте накопилось огромное количество углерода — по их данным, их там в два раза больше, чем в атмосфере Земли. Части этого вещества — более 50 тыс. лет. Эти залежи встречаются в Восточно-Сибирской Арктике, а также в некоторых частях Аляски и Канады.

По мере прогревания региона тает вечная мерзлота, и этот замороженный углерод выбрасывается в атмосферу в виде двуокиси углерода и метана. Ученых беспокоило, что эти выбросы могут стать сильнодействующим парниковым газом.

Исследование ученых из Университета штата Пенсильвания показало, что выделение метана не внесло большого вклада в глобальное потепление. По их мнению, большую часть изменений произошли благодаря выбросам углекислого газа.

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"Это исследование показало многим, что древние выбросы метана не являются тем, о чем нам следует беспокоиться. Но другие исследования, которые изучают глобальное потепление, показывают, что оптимизм может быть неуместен", — добавили ученые.

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Все по теме:

Арктика, Ледник, Метан, Углекислый газ, Выбросы.
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