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Устья рек быстрее реагируют на изменение климата, чем океаны

Устья рек быстрее реагируют на изменение климата, чем океаны
17:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые выяснили, что устья рек нагреваются в два раза быстрее, чем океаны и атмосфера.

По прогнозам, при нынешних моделях изменения климата планета потеплеет на 1,5 градуса по Цельсию. Это приведет к тому, что 1,2 млрд человек пострадают от теплового стресса к 2100 году.

В ходе новой работы исследователи изучили данные о температуре и подкислении воды в 166 устьях, расположенных на протяжении всего побережью Нового Южного Уэльса в Австралии, собранные в течение 12 лет.

Анализ показал, что за это время средняя температура в устьях рек выросла на 2,16 °C, то есть примерно на 0,2 °C в год. После этого ученые исследовали данные о температуре в лиманах вдоль побережья Северного моря в Германии и Чесапикском заливе.

Во всех исследуемых районах наблюдалось серьезное повышение температуры воды. Сравнительный анализ показал, что устья рек нагреваются быстрее, чем океаны и атмосфера. В частности, температура воздуха и моря в Австралии увеличилась примерно на 1 °C с 1910 года. При этом за последние 10 лет в стране стало на 1,5 °C по сравнению со средним показателем с 1961 по 1990 годы.

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Исследование также показало, что подкисление лиманов увеличивается на 0,09 единиц рН в год. Также произошли изменения в солености устьевых систем: ручьи и лагуны стали менее солеными, а соленость рек увеличилась.

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Экология, Глобальное потепление, Климат, Потепление, Реки, Изменение климата.
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