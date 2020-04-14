Больше, чем думали: морские нефтегазовые платформы выделяют много метана

Новости экологии:Согласно новому исследованию, проведенному в Мичиганском университете, морские платформы для производства энергии выбрасывают в два раза больше метана.

Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше. Некоторые исследователи предполагают, что около 25% антропогенного влияния на климат приходится на выбросы метана.

Метан могут выбрасывать не только промышленные предприятия, но и сельскохозяйственный и ресурсодобывающий секторы. В новой работе исследователи сосредоточились на выбросах нефтегазовых морских платформ, которые установлены в море. В частности ученые исследовали выбросы метана при их работе.

Морская добыча составляет примерно треть нефти и газа, добываемого во всем мире, и эти установки как сбрасывают метан в океан, так и выбрасывают его в атмосферу.

В новом исследовании ученые провели анализ выбросов нескольких морских платформ с воздуха, а также сопоставили полученную информацию с уже имеющимися данными о выбросах.

Работа показала, что наибольший объем выбросов приходится на объекты, расположенные на мелководье. Однако и платформы, расположенные на большой глубине, выбрасывают в атмосферу намного больше метана, чем считалось ранее.