Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
Кличко: при каких условиях ослабят карантин в Киеве
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

Больше, чем думали: морские нефтегазовые платформы выделяют много метана

Больше, чем думали: морские нефтегазовые платформы выделяют много метана
20:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Согласно новому исследованию, проведенному в Мичиганском университете, морские платформы для производства энергии выбрасывают в два раза больше метана.

Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше. Некоторые исследователи предполагают, что около 25% антропогенного влияния на климат приходится на выбросы метана.

Метан могут выбрасывать не только промышленные предприятия, но и сельскохозяйственный и ресурсодобывающий секторы. В новой работе исследователи сосредоточились на выбросах нефтегазовых морских платформ, которые установлены в море. В частности ученые исследовали выбросы метана при их работе.

Морская добыча составляет примерно треть нефти и газа, добываемого во всем мире, и эти установки как сбрасывают метан в океан, так и выбрасывают его в атмосферу.

В новом исследовании ученые провели анализ выбросов нескольких морских платформ с воздуха, а также сопоставили полученную информацию с уже имеющимися данными о выбросах.

Устья рек быстрее реагируют на изменение климата, чем океаны

Работа показала, что наибольший объем выбросов приходится на объекты, расположенные на мелководье. Однако и платформы, расположенные на большой глубине, выбрасывают в атмосферу намного больше метана, чем считалось ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Метан, Атмосфера, Выбросы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
05 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине
Пасха 2020: Как пройдут богослужения в храмах Украины
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила ЧП
ООС: боевики 4 раза нарушили режим &quot;тишины&quot;, двое военных ранены
ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь