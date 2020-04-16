Безоблачная погода стала причиной быстрого таяния ледников Гренландии

Новости экологии:За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений - 600 миллиардов тонн - и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.

Резкое сокращение площади ледового покрова Гренландии в прошлом году могло быть связано не только с растущими среднегодовыми температурами, но и с тем, что прошлым летом над островом царила безоблачная погода. Об этом климатологи пишут в научном журнале Cryosphere.

"Подобные условия возникают в Гренландии все чаще и чаще. Предположительно, они связаны с тем, как движение высотных ветров изменяется в связи с исчезновением снежного покрова в Сибири, площади морских льдов и разницы в скорости наступления глобального потепления в Арктике и умеренных широтах", - прокомментировал исследование один из его авторов, климатолог из Колумбийского университета (США) Марко Тедеско.

Практически все климатологи Земли сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует, а также в том, что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и тысячи замеров с различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на 4-9 °С выше, чем в прошлые столетия. В результате их площадь может заметно сократиться, из-за чего большие территории Антарктики и Арктики освободятся ото льда.

Одним из признаков этого процесса служат показания климатических спутников: в частности, уже много лет они фиксируют, что ледники Гренландии ускоренно тают. С начала столетия этот процесс ускорился в среднем в четыре раза. В августе прошлого года это привело к тому, что огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд т откололась и уплыла в море.

Безоблачная Арктика

Тедеско и его коллеги попытались узнать обо всех климатических факторах, которые сыграли важную роль в прошлогодних рекордах. Исследователи всесторонне изучили то, как менялся объем, площадь и другие свойства ледового покрова Гренландии на протяжении всего лета 2019 года.

Проанализировав данные с климатических спутников, ученые обнаружили, что ледники Гренландии за прошлый год уменьшились на 600 млрд т. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд такого рода ученые зафиксировали в 2012 году, когда средние летние температуры в Гренландии еще выше.

Обнаружив подобное расхождение, исследователи предположили, что на таяние ледников острова влияли и другие факторы. Чтобы узнать, что это за факторы, ученые построили детальную климатическую Гренландии и прилегающих к ней регионов Арктики.

Эти расчеты показали, что в ускоренном таянии ледников острова был замешан антициклон - область высокого давления, которая существовала над поверхностью Гренландии на протяжении почти всего лета. Она одновременно мешала формироваться облакам над южной частью острова и при этом вела к образованию "подушки" из теплого воздуха в его северных и западных регионах.

Рекорды 2012 года, как показал анализ архивных данных при помощи нейросетей, тоже были частично связаны с антициклоном над Гренландией, хотя в тот раз его действие было менее выраженным.

Ученые предполагают, что подобные погодные аномалии в следующие десятилетия, по мере ускорения глобального потепления, будут возникать над Гренландией значительно чаще. Этот фактор нужно учитывать при прогнозировании будущего ледового щита острова и роста уровня моря, заключают климатологи.