Продавать воду с ледника: Гренландия заявила о своих бизнес планах

Новости мира:Гренландия заявила о своих планах продавать талую воду с ледников.

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям, заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel министр энергетики острову Йесс Сване.

По его словам, всего выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании, отметил министр.

"Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте", — сказал министр.

Сване отметил, что таким способом власти в том числе пытаются диверсифицировать экономику "вещами, которые могут быть полезны миру". Сейчас 90% дохода Гренландии приходится на рыбный промысел, сказал министр.

По данным климатологов, самые большие запасы многолетних арктических льдов у берегов этого острова сокращаются почти в два раза быстрее, чем ледовый покров в других регионах Арктики. Специалисты на протяжении многих лет наблюдают за состоянием "Последнего ледового моря" — самого крупного скопления многолетних льдов у северо-западных берегов острова Гренландия, протянувшегося на 1,2 тысяч километров от северных границ моря Ванделя и до южных оконечностей островов Канадского Арктического архипелага.