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Нашли "виновника": за повышение уровня моря ответственно таяние ледников

Нашли "виновника": за повышение уровня моря ответственно таяние ледников
09:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Потеря 600 млрд т гренландским ледовым щитом привела к повышению уровня моря на 1,5 мм за год.

Гренландский ледяной щит — второй по размеру в мире после Антарктического, его площадь в 2018 году составляла 1 833 900 кв км. Сейчас он быстро тает — согласно исследованию тех же ученых, в 2019 году ледяной щит потерял 600 млрд т льда — это абсолютный рекорд с начала наблюдений.

Если гренландский ледяной щит полностью растает, уровень моря вырастет примерно на семь метров — это приведет к затоплению большей части прибрежных городов, а также нанесет огромный ущерб островным государствам. В период с 1992 по 2018 год Гренландия сбросила около четырех трлн т льда, в результате чего средний уровень моря поднялся на 11 миллиметров.

Согласно новому исследованию, только за один год таяние ледников в регионе привело к повышению уровня моря на 1,5 мм. Как и в предыдущем исследовании, ученые называют причиной крайне быстрого таяния не повышение температуры, а высоким атмосферным давлением, которое преобладало над Гренландией рекордно продолжительное время.

Это препятствовало образованию облаков над южной частью Гренландии, которые обычно препятствуют проникновению солнечного света. С другой стороны, сокращение количества облаков привело к уменьшению числа снегопадов, которые способствуют восстановлению ледового покрова.

Безоблачная погода стала причиной быстрого таяния ледников Гренландии

Исследователи отмечают, что собранные данные демонстрируют необходимость пересмотра текущих моделей скорости таяния льда в Гренландии. Вероятно, этот показатель недооценивается по меньшей мере в два раза.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Ледник, Глобальное потепление, Климат, Таяние ледников, Изменение климата, Уровень моря.
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