Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив
Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив
COVID-19 в Украине: Минздрав обещает повышение зарплат медикам
COVID-19 в Украине: Минздрав обещает повышение зарплат медикам
Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ
Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля

"Осветление" облаков снизит смертность кораллов Большого Барьерного рифа

"Осветление" облаков снизит смертность кораллов Большого Барьерного рифа
12:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые считают, что подобные меры помогут защитить Большой Барьерный риф.

В рамках испытаний ученые использовали установленный на лодке огромный вентилятор, похожий на снежную пушку, для совершения выстрелов кристаллов соли в воздух. С помощью такой процедуры команда под руководством профессора Дэниела Харрисона пытается заставить облака отражать больше солнечного света в верхние слои атмосферы, что приведет к понижению температуры воды около рифа.

Несмотря на успешность эксперимента — температура в небольшом регионе, над которым распыляли соль, действительно снизилась, ученым необходимо не менее пяти лет, чтобы собрать доказательную базу для проведения новых опытов. Кроме того, до конца неизвестно влияние этих опытов на окружающую среду и Большой Барьерный риф.

В рамках следующих экспериментов ученые проведут опыты в 10 раз масштабнее, в том числе благодаря использованию небольших турбин на специальных баржах. Такие процедуры на 70% снизят смертность кораллов, считает Харрисон.

У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)

Отбеливание кораллов происходит, когда они испытывают сильный стресс в результате изменений температуры океана и начинают изгонять из себя водоросли. Это приводит к снижению их яркости и смерти. Большой Коралловый риф за последние пять лет начал массово обесцвечиваться и ученые считают, что это может быть процессом, который уже невозможно изменить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Экология, Ученые, Большой Барьерный риф, Большой Коралловый риф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
04 Что нельзя есть, если вы худеете: список
05 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков
Чем порадует погода на Пасху: прогнозы синоптиков
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное &quot;удаление&quot;
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное "удаление"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь