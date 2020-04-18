"Осветление" облаков снизит смертность кораллов Большого Барьерного рифа

Новости экологии:Ученые считают, что подобные меры помогут защитить Большой Барьерный риф.

В рамках испытаний ученые использовали установленный на лодке огромный вентилятор, похожий на снежную пушку, для совершения выстрелов кристаллов соли в воздух. С помощью такой процедуры команда под руководством профессора Дэниела Харрисона пытается заставить облака отражать больше солнечного света в верхние слои атмосферы, что приведет к понижению температуры воды около рифа.

Несмотря на успешность эксперимента — температура в небольшом регионе, над которым распыляли соль, действительно снизилась, ученым необходимо не менее пяти лет, чтобы собрать доказательную базу для проведения новых опытов. Кроме того, до конца неизвестно влияние этих опытов на окружающую среду и Большой Барьерный риф.

В рамках следующих экспериментов ученые проведут опыты в 10 раз масштабнее, в том числе благодаря использованию небольших турбин на специальных баржах. Такие процедуры на 70% снизят смертность кораллов, считает Харрисон.

Отбеливание кораллов происходит, когда они испытывают сильный стресс в результате изменений температуры океана и начинают изгонять из себя водоросли. Это приводит к снижению их яркости и смерти. Большой Коралловый риф за последние пять лет начал массово обесцвечиваться и ученые считают, что это может быть процессом, который уже невозможно изменить.