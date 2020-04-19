В Антарктике ученые впервые обнаружили мидии (Фото)

Новости экологии:Моллюсков, видимо, случайно доставили в Антарктику на корабле, следовавшем из Патагонии.

Ученые обнаружили колонию мидий в 120 км к северу от Антарктического полуострова. Исследователи считают, что эта находка является предзнаменованием вторжения мидий на континент в связи с изменением климата и увеличением движения судов в регионе, сообщает The Weather Channel.

Биологи из Университета Лаваля в Квебеке случайно обнаружили мидий, когда собирали образцы кораллов в заливе Филдс на острове Кинг-Джордж.

Мидии стали первым в истории завезенным видом, поселившимся в регионе, о чем свидетельствует новое исследование, опубликованное в издании Scientific Reports.

Двустворчатые моллюски не являются коренными обитателями Антарктиды, ранее не было свидетельств того, что молодые мидии выживали в холодных температурах Южного океана.

Есть вероятность, что мидии станут первыми "морскими захватчиками" Антарктиды. Это вызывает обеспокоенность биологов: пришлые виды могут угрожать биоразнообразию и экосистемам региона Антарктического полуострова.

Нахождение этого вида в Антарктиде не означает, что он сможет выживать и размножаться. Но район, где были обнаружены мидии, известен вспышками все более высоких температур морской воды, есть вероятность, что мидии здесь приживутся в будущем.