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Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году

Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году
16:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые пришли к выводу, что на летний период 2050 года Северный Ледовитый океан полностью лишится льда.

Сейчас Северный полюс, который проходит по Северному Ледовитому океану, покрыт морским льдом круглый год. Каждое лето площадь морского ледяного покрова уменьшается, а зимой снова возрастает.

Из-за глобального потепления площадь Северного Ледовитого океана, покрытая морским льдом, быстро сокращается — наибольшее ускорение этого процесса пришлось на последние 10 лет. Это существенно влияет на экосистему и климат Арктики: морской ледяной покров является охотничьим угодьем и средой обитания для белых медведей и тюленей, а также сохраняет Арктику прохладной, отражая солнечный свет.

В ходе нового исследования ученые проанализировали данные различных климатических моделей, составленных за последние 40 лет, а затем использовали их, чтобы проследить процесс таяния морского ледяного покрова в регионе.

Исследование показало, что с повышением температуры лед в Северном Ледовитом океане в летний период быстро исчезает. Этот процесс ускоряется, несмотря на снижение роста выбросов углекислого газа, отмечают авторы исследования.

Новый индекс уникальности позволит точнее учесть экологические функции морских видов

"Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы углекислого газа и сохраним повышение глобальной температуры в пределах 2 °C по сравнению с доиндустриальными значениями, арктический морской лед, вероятно, исчезнет летом даже до 2050 года. Это нас очень удивило — мы уже не можем повлиять на этот процесс" - Дирк Нотц, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Северный Ледовитый океан, Северный полюс, Изменение климата.
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