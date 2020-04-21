Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году

Сейчас Северный полюс, который проходит по Северному Ледовитому океану, покрыт морским льдом круглый год. Каждое лето площадь морского ледяного покрова уменьшается, а зимой снова возрастает.
Из-за глобального потепления площадь Северного Ледовитого океана, покрытая морским льдом, быстро сокращается — наибольшее ускорение этого процесса пришлось на последние 10 лет. Это существенно влияет на экосистему и климат Арктики: морской ледяной покров является охотничьим угодьем и средой обитания для белых медведей и тюленей, а также сохраняет Арктику прохладной, отражая солнечный свет.
В ходе нового исследования ученые проанализировали данные различных климатических моделей, составленных за последние 40 лет, а затем использовали их, чтобы проследить процесс таяния морского ледяного покрова в регионе.
Исследование показало, что с повышением температуры лед в Северном Ледовитом океане в летний период быстро исчезает. Этот процесс ускоряется, несмотря на снижение роста выбросов углекислого газа, отмечают авторы исследования.
"Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы углекислого газа и сохраним повышение глобальной температуры в пределах 2 °C по сравнению с доиндустриальными значениями, арктический морской лед, вероятно, исчезнет летом даже до 2050 года. Это нас очень удивило — мы уже не можем повлиять на этот процесс" - Дирк Нотц, ведущий автор исследования.