Половина мира на карантине: в ООН прогнозируют голод "библейских масштабов"

Новости экологии:В ООН предполагают, что пандемия коронавируса приведет к голоду "библейских масштабов".

В ООН предупредили о возможном массовом голоде "библейских масштабов" из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к введению режима карантина у половины населения мира. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

После окончания пандемии человечество столкнется с сильнейшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны, говорится в заявлении Бизли. На сегодняшний день от голода страдают 820 млн человек по всей планете, а из-за коронавируса их число увеличится минимум на 250 млн человек.

Кроме того, сейчас более 360 млн детей по всему миру не ходят в школу и в детский сад из-за пандемии и, как следствие, не получают там питание. В организации отмечают, что в бедных странах такое питание является основным рационом детей.

ООН планирует выделить дополнительные средства для покупки продуктов в странах с низким уровнем жизни, особенно в Африке и Южной Америке, а также на территории государств, где происходят военные действия. Однако, отмечает Бизли, до конца не ясно, помогут ли эти меры.