Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится
Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

Половина мира на карантине: в ООН прогнозируют голод "библейских масштабов"

Половина мира на карантине: в ООН прогнозируют голод "библейских масштабов"
04:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:В ООН предполагают, что пандемия коронавируса приведет к голоду "библейских масштабов".

В ООН предупредили о возможном массовом голоде "библейских масштабов" из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к введению режима карантина у половины населения мира. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

После окончания пандемии человечество столкнется с сильнейшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны, говорится в заявлении Бизли. На сегодняшний день от голода страдают 820 млн человек по всей планете, а из-за коронавируса их число увеличится минимум на 250 млн человек.

Кроме того, сейчас более 360 млн детей по всему миру не ходят в школу и в детский сад из-за пандемии и, как следствие, не получают там питание. В организации отмечают, что в бедных странах такое питание является основным рационом детей.

"Продуктовая глобализация" на фоне пандемии: грозит ли миру пищевой кризис

ООН планирует выделить дополнительные средства для покупки продуктов в странах с низким уровнем жизни, особенно в Африке и Южной Америке, а также на территории государств, где происходят военные действия. Однако, отмечает Бизли, до конца не ясно, помогут ли эти меры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
03 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
04 Как правильно носить медицинскую маску
05 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
В США коронавирус обнаружили у двух котов
В США коронавирус обнаружили у двух котов
Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей
Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей
Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами
Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь