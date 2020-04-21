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"Продуктовая глобализация" на фоне пандемии: грозит ли миру пищевой кризис

"Продуктовая глобализация" на фоне пандемии: грозит ли миру пищевой кризис
02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Большинство стран не может полностью обеспечивать себя необходимыми продуктами питания.

Большинство стран не может полностью обеспечивать себя всеми продуктами. К такому выводу пришли ученые из Университета Аалто под руководством Пекка Киннунена, их исследование опубликовано в журнале Nature Food.

Глобализация произвела революцию в производстве и в потреблении продуктов питания за последние десятилетия. В результате разнообразие продуктов и их доступность резко увеличились по всему миру. Однако это и привело к тому, что жители большинства стран полностью или частично зависят от импортируемых продуктов питания. Это может усилить уязвимость государств во время любого глобального кризиса, такого как пандемия COVID-19, поскольку глобальные цепочки поставок продовольствия постепенно разрушаются.

В новом исследовании группа ученых под руководством профессора Пекка Киннунена смоделировала минимальное расстояние между источником продуктов и мест, где люди могут их покупать. В исследовании учтены шесть основных групп сельскохозяйственных культур для людей: злаки (пшеница, ячмень, рожь), рис, кукуруза, тропические зерна (прос, сорго), тропические корни (маниока) и бобовые.

Исследователи смоделировали расстояния между производством и потребителем как для нормальных условий, так и для сценариев, в которых производственные цепочки становятся более эффективными благодаря сокращению пищевых отходов и совершенствованию методов ведения сельского хозяйства.

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Они обнаружили, что только 27% населения земного шара могут получить зерна из полей в радиусе менее 100 км. Для тропических злаков этот показатель составил 22%, 28% — для риса и 27% — для бобовых. В случае кукурузы и тропических корней этот показатель составил всего 11–16%.

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При этом если на территории Европы и Северной Америки люди могут получить пшеницу, выращенную на расстоянии в 500 км от них, то средний мировой показатель в этой категории составляет 3,8 тыс. км.

Ученые отмечают, что в текущий момент кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, пока не перерос в продовольственный кризис, однако при таком типе потребления это может случиться в будущем.

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Кризис, Пища, Еда, Пандемия.
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