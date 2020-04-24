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Начало конца: 150-километровый айсберг в Антарктиде начал "разваливаться"

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Начало конца: 150-километровый айсберг в Антарктиде начал "разваливаться"
03:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:В Антарктиде начал разрушаться крупнейший айсберг A-68.

В Антарктиде начал разрушаться крупнейший айсберг A-68 — длиной около 150 км, а площадью в 5,1 тыс. кв. км. Об этом пишет Би-Би-Си.

Айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. Тогда его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км. Его размер составлял 175 км на 50 км, средняя толщина 190 м, а масса — 1 трлн т. Откалывание А-68 уменьшило общую площадь шельфового ледника "Ларсен C" на 12%.

Сейчас размер ледника уменьшился, поскольку от него откололся кусок площадью около 175 кв. км. Ученые считают это началом конца ледника — А-68 постепенно начнет раскалываться на более мелкие кусочки. По словам исследователя из Университета Суонси Адриана Лакмана, процесс разрушения ледника будет длиться годами.

Подтверждением разрушения ледника являются спутниковые фотографии, сделанные зондом Sentinel-1 Европейского космического агентства.

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Название A-68 происходит от системы классификации, благодаря которой Антарктида поделена на гигантские квадраты. Поскольку айсберг отломился от ледяного шельфа Ларсена в море Уэдделла, он получил обозначение "А". "68" был последним номером в серии крупных фьордов в этом секторе.

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Айсберг, Антарктида, А-68.
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