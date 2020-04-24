Исследование: человечество начало разрушать Карибский коралловый риф еще в 50-х годах

Новости экологии:Деятельность человека начала разрушать Карибский коралловый риф еще в 1950 году.

Деятельность человека привела к деградации Карибского кораллового рифа еще в 1950 году. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны, исследование которых опубликовано в журнале Science Advances.

Биологи начали изучать Карибский коралловый риф в 1970-е годы — к тому времени он уже сильно обесцветился, а многие кораллы погибли. Сильнее всех пострадали оленерогие кораллы — по сравнению с началом исследований, на сегодняшний день их популяция сократилась на 20%.

Ученые считают, что причиной деградации являются изменения климата, рыболовство и загрязнение воды. Однако это только предположения: реальных причин, которые запустили обесцвечивание, ученые до сих пор не знали из-за того, что слишком поздно начали изучать риф.

В новой работе исследователи объединили данные об окаменелостях, найденных в этом районе, исторические записи и данные подводных исследований. Это позволило восстановить историю рифа за последние 125 тыс. лет.

Исследование показало, что Карибский коралловый риф начал деградировать в 50-е годы прошлого века. Тогда влияние глобального потепления было еще не таким сильным. Авторы работы считают, что основной причиной деградации рифа является деятельность человека, в частности рыболовство и расчистка территории под установку сетей.