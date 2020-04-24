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В Украине впервые за столетие зафиксировали самый низкий уровень воды в реках

В Украине впервые за столетие зафиксировали самый низкий уровень воды в реках
09:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости экологии:Традиционное наполнение бассейнов рек водой в марте и в начале апреля в этом году фактически не произошло из-за отсутствия таяния снега.

В реках и водохранилищах Украины мало воды из-за отсутствия снега - такая ситуация сложилась впервые за последнее столетие. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, ухудшение экологической ситуации и ухудшение качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными", – говорила Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Март и почти весь апрель прошли тоже без дождей. Когда же был сильный ветер, то наблюдалось такое достаточно редкое для Украины явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине уже на середину весны.

В бассейне Днепра наблюдается сложная гидрологическая ситуация. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды к водохранилищам днепровского каскада "является одним из наименьших за период инструментальных наблюдений"

"Максимум суточного притока воды к Киевскому водохранилищу сформировался на 30-31 марта величине в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) – это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток к водохранилищу в экстремально маловодном 1925 году – 892 м3/с", – отмечают гидрологи.

Устья рек быстрее реагируют на изменение климата, чем океаны

Максимальный уровень Десны (на посту измерения Летки) этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.

"Не менее сложная гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам – Кременчугском, Каменском. Днепровском. Показатели близки к критериеям маловодья", – сообщают в Гидрометцентре.

За апрель приток воды к Днестровскому водохранилищу предполагается на уровне 48% от нормы. Больше всего страдают малые реки, речушки и ручьи.

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Все по теме:

Вода, Урожай, Засуха, Реки, Таяние снега, Бассейны рек.
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