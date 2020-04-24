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В Германии массово гибнут синицы

В Германии массово гибнут синицы
13:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Тысячи больных или мертвых птиц находят в садах или около кормушек.

Уже несколько недель подряд на территории Германии фиксируется массовая гибель синиц — лазоревок. 

По заявлению властей, которые отреагировали на беспокойство граждан, причина гибели птиц заключается в бактерии Suttonella ornithocola, которая вызывает у птиц заболевание дыхательных путей, пневмонию, заболевание желудка, а затем и смерть.

Как бактерия попадает в организм птиц не установлено, но специалисты предположили, что заражение происходит воздушным путем или же через инфицированные выделения.

Под угрозой вымирания: до 500 тысяч видов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

Болезнь уже распространилась по западной части Германии и теперь движется на восток.

Власти рекомендуют гражданам использовать перчатки при обращении с больными или мертвыми птицами.

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Все по теме:

Германия, Экология, Птицы, Синицы, Вымерание птиц.
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