В Германии массово гибнут синицы

Новости экологии:Тысячи больных или мертвых птиц находят в садах или около кормушек.

Уже несколько недель подряд на территории Германии фиксируется массовая гибель синиц — лазоревок.

По заявлению властей, которые отреагировали на беспокойство граждан, причина гибели птиц заключается в бактерии Suttonella ornithocola, которая вызывает у птиц заболевание дыхательных путей, пневмонию, заболевание желудка, а затем и смерть.

Как бактерия попадает в организм птиц не установлено, но специалисты предположили, что заражение происходит воздушным путем или же через инфицированные выделения.

Болезнь уже распространилась по западной части Германии и теперь движется на восток.

Власти рекомендуют гражданам использовать перчатки при обращении с больными или мертвыми птицами.