Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Список симптомов коронавируса значительно расширили
Список симптомов коронавируса значительно расширили
Кулеба и глава МИД Люксембурга подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве
Кулеба и глава МИД Люксембурга подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
"С днем рождения, Тусик": Ирина Шейк выложила архивное фото со своей сестрой
Ирина Шейк поздравила старшую сестру совместным архивным фото

В Антарктиде впервые обнаружены останки древних лягушек

В Антарктиде впервые обнаружены останки древних лягушек
16:27 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Это первая современная амфибия, обнаруженная в Антарктиде.

Находки палеонтологов доказали, что земноводные вроде современных лягушек когда-то обитали в Антарктиде. Об этом сообщает Science News.

"Палеонтологи обнаружили фрагменты тазобедренного сустава и черепа лягушки в осадке возрастом 40 млн лет, собранном с острова Сеймур, около Антарктического полуострова", - говорится в сообщении.

Форма недавно открытых костей указывает на то, что обнаруженная лягушка принадлежала к семейству Calyptocephalellidae, ее современные представители обитают в Южной Америке.

Начало конца: 150-километровый айсберг в Антарктиде начал "разваливаться"

Данное открытие является первым доказательством того, что земноводные раньше обитали в Антарктиде, и, соответственно, там было куда теплее.

Раньше на территории Антарктиды не находили следов современных земноводных, в отличие от свидетельств проживания там гигантских амфибий времен триасового периода более 200 миллионов лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земноводные, Антарктида, Лягушки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках на 24 апреля
04 Эти вещи привлекают в дом богатство
05 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Волкер: США не будут отменять санкции против РФ
США не будут отменять санкции против РФ
Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА
Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА
В Антарктиде впервые обнаружены останки древних лягушек
В Антарктиде впервые обнаружены останки древних лягушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь