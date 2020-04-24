В Антарктиде впервые обнаружены останки древних лягушек

Новости экологии:Это первая современная амфибия, обнаруженная в Антарктиде.

Находки палеонтологов доказали, что земноводные вроде современных лягушек когда-то обитали в Антарктиде. Об этом сообщает Science News.

"Палеонтологи обнаружили фрагменты тазобедренного сустава и черепа лягушки в осадке возрастом 40 млн лет, собранном с острова Сеймур, около Антарктического полуострова", - говорится в сообщении.

Форма недавно открытых костей указывает на то, что обнаруженная лягушка принадлежала к семейству Calyptocephalellidae, ее современные представители обитают в Южной Америке.

Данное открытие является первым доказательством того, что земноводные раньше обитали в Антарктиде, и, соответственно, там было куда теплее.

Раньше на территории Антарктиды не находили следов современных земноводных, в отличие от свидетельств проживания там гигантских амфибий времен триасового периода более 200 миллионов лет назад.