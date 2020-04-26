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Горбатый кит кормит своих детенышей: редкие кадры (Видео)

Горбатый кит кормит своих детенышей: редкие кадры (Видео)
16:58 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые хотели узнать, каким образом самки китов кормят своих малышей.

Ученым из Стэнфордского, Калифорнийского и Гавайского университетов удалось заснять горбатых китов во время кормления своих малышей.

Ежегодно почти 100 тысяч китов возвращаются в теплые воды Мауи для перезимовки. Там крупные млекопитающие рожают и ухаживают за своими детенышами, пока те не подрастут для будущей миграции.

Исследовательская группа хотела узнать, как часто и долго кормят самки малышей. Для этого они использовали ряд технологий: установили акустические рекордеры, акселерометры, датчики давления и, конечно же, камеры, которые прикрепили к 7 детенышам через присоски. Также ученые использовали дроны, чтобы наблюдать китов сверху.

Под угрозой вымирания: до 500 тысяч видов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

"Это довольно уникальные и редкостные кадры, которые мы получили. Это позволяет нам количественно оценить кормления", - пояснили авторы проекта.

Напомним, ученые исследовали видовое разнообразие и функциональную уникальность морской мегафауны, а также определили последствия ее частичного вымирания в грядущем столетии.

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Кит, Кормление, Горбатый кит.
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