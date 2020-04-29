Побьет все рекорды: 2020 год может стать самым жарким

Новости экологии:Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США считают, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Сейчас самым жарким годом считается 2016 год, однако 2020 год с вероятностью в 75% побьет этот рекорд, считают климатологи.

В январе этого года во многих арктических областях не выпал снег и этот месяц уже признали самым теплым в истории, а в феврале ученые из Антарктиды зафиксировали самую высокую температуру за все время наблюдений.

Ученые прогнозируют, что летом 2020 года по всему миру пройдет множество лесных пожаров, по аналогии с прошлогодними пожарами в Сибири, Калифорнии и на Аляске. При этом в начале 2020 года уже прошли огромные пожары — в Австралии, где погибли миллионы животных.

Самым жарким летом пока признано лето 2019 года. А в пятерке самых жарких трех летних месяцев находятся лето 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов.