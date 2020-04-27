Айсберг А-68 начал разрушаться на части (Фото, Видео)

Новости экологии:Крупнейший в мире айсберг А-68 , который откололся от шельфового ледника в 2017 году, продолжает разрушаться.

Крупнейший айсберг А-68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова почти три года назад, начал разрушаться. Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные радиолокационным спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Судя по всему, пока A-68 дрейфует все ближе к теплым водам, в северном направлении от Антарктиды, от него откололся огромный кусок площадью в 175 квадратных километров. По мнению гляциолога Адриана Лакмана из Университета в Суонси (Великобритания), это событие вполне способно стать началом конца для ледника.

"Я подозреваю, что сейчас начался окончательный распад A-68, но его фрагменты, вероятно, останутся с нами надолго", - сказал Лакман.

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name pic.twitter.com/9CkqVhiL7b — Adrian Luckman (@adrian_luckman) April 23, 2020

Когда А-68 откололся от Антарктиды в июле 2017 года, весил он триллион тонн, а его площадь составляла примерно 5800 квадратных километров - почти как территория Брунея, государства в Юго-Восточной Азии. A-68 сразу признали одним из крупнейших свободно плавающих айсбергов.

И он остается гигантским по сей день, хотя за последние годы его площадь сократилась до 5100 квадратных километров. В то же время, несмотря на столь впечатляющие размеры, А-68 поражает своей хрупкостью.

"При длине в 160 километров и толщине всего в пару сотен метров соотношение сторон айсберга A-68 больше похоже на кредитную карту, чем на привычный айсберг", - отметил Лакман.

Именно в силу этого A-68 особенно уязвим для сильных течений и повышающихся температур, которые ожидают его на пути к Южной Атлантике. О том, что айсберг будет распадаться на части, речь шла еще в 2017 году. По мнению ученых, айсберг продолжит разрушаться, хотя и полностью не исчезнет благодаря своим составным частям, которые останутся в океане.