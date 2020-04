Айсберг А-68 начал разрушаться на части (Фото, Видео)

Крупнейший айсберг А-68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова почти три года назад, начал разрушаться. Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные радиолокационным спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Судя по всему, пока A-68 дрейфует все ближе к теплым водам, в северном направлении от Антарктиды, от него откололся огромный кусок площадью в 175 квадратных километров. По мнению гляциолога Адриана Лакмана из Университета в Суонси (Великобритания), это событие вполне способно стать началом конца для ледника.

"Я подозреваю, что сейчас начался окончательный распад A-68, но его фрагменты, вероятно, останутся с нами надолго", - сказал Лакман.

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name pic.twitter.com/9CkqVhiL7b

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) April 23, 2020