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Айсберг А-68 начал разрушаться на части (Фото, Видео)

Айсберг А-68 начал разрушаться на части (Фото, Видео)
21:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости экологии:Крупнейший в мире айсберг А-68 , который откололся от шельфового ледника в 2017 году, продолжает разрушаться.

Крупнейший айсберг А-68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова почти три года назад, начал разрушаться. Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные радиолокационным спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Судя по всему, пока A-68 дрейфует все ближе к теплым водам, в северном направлении от Антарктиды, от него откололся огромный кусок площадью в 175 квадратных километров. По мнению гляциолога Адриана Лакмана из Университета в Суонси (Великобритания), это событие вполне способно стать началом конца для ледника.

"Я подозреваю, что сейчас начался окончательный распад A-68, но его фрагменты, вероятно, останутся с нами надолго", - сказал Лакман.

Когда А-68 откололся от Антарктиды в июле 2017 года, весил он триллион тонн, а его площадь составляла примерно 5800 квадратных километров - почти как территория Брунея, государства в Юго-Восточной Азии. A-68 сразу признали одним из крупнейших свободно плавающих айсбергов.

И он остается гигантским по сей день, хотя за последние годы его площадь сократилась до 5100 квадратных километров. В то же время, несмотря на столь впечатляющие размеры, А-68 поражает своей хрупкостью.

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"При длине в 160 километров и толщине всего в пару сотен метров соотношение сторон айсберга A-68 больше похоже на кредитную карту, чем на привычный айсберг", - отметил Лакман.

Именно в силу этого A-68 особенно уязвим для сильных течений и повышающихся температур, которые ожидают его на пути к Южной Атлантике. О том, что айсберг будет распадаться на части, речь шла еще в 2017 году. По мнению ученых, айсберг продолжит разрушаться, хотя и полностью не исчезнет благодаря своим составным частям, которые останутся в океане.

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Айсберг, Антарктида, Таяние, Айсберг A-68, Sentinel-1.
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