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Сама по себе: самая крупнейшая озоновая дыра в мире затянулась

Сама по себе: самая крупнейшая озоновая дыра в мире затянулась
17:42 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Коронавирус не имеет ничего общего с этим удивительным явлением.

Дыры в озоновом слое породили во всем мире озабоченность по поводу возросших рисков для здоровья, таких как рак и другие негативные последствия для человека. Но сокращение выбросов в мире из-за пандемии к исчезновению этой дыры отношения не имеет, она затянулась сама по себе.

Служба атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) объявила о закрытии крупнейшей арктической озоновой дыры. Но, как это ни удивительно, COVID19 и связанные с ним блокировки, не имели ничего общего с этим.

Она была вызвана необычно сильным и долгоживущим полярным вихрем, и не связана с изменениями качества воздуха.

Карантин при COVID-19 в Европе снизил смертность от загрязнения воздуха

НАСА показало, что уровень озона в Арктике достиг рекордно низкого уровня в марте. Ученые утверждают, что ряд необычных атмосферных условий привел к появлению самой большой дыры в озоновом слое.

Озоновая дыра - это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли.

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НАСА, Арктика, Озоновая дыра.
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