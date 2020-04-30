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Карантин при COVID-19 в Европе снизил смертность от загрязнения воздуха

Карантин при COVID-19 в Европе снизил смертность от загрязнения воздуха
20:31 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости экологии:Ученые обнаружили, что наибольшее сокращение смертности от загрязнения произошло в Германии.

Улучшение качества воздуха за время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, привело к сокращению количества смертей от загрязнений в Европе. Ученые подсчитали, что за последний месяц на континенте по экологическим причинам умерло на 11 тысяч человек меньше.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что из-за карантина объемы промышленных выбросов и газов от автомобилей резко уменьшились. Из-за этого, по мнению ученых, количество детей, у которых развилась астма, сократилось на 6 тысяч, еще 1900 не попали в отделения неотложной помощи, а на 600 детей меньше родились преждевременно. Об этом свидетельствуют результаты Центра исследования энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Издание напоминает, что пандемия коронавируса продолжает отбирать сотни жизней по всему миру. Глобальное количество погибших от COVID-19 перевалило за 220 тысяч с начала года. Но авторы исследования отмечают, что их выводы предлагают реальный взгляд на то, что будет, если мир откажется от ископаемого топлива в пользу более чистой и здоровой среды.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень оксида азота в воздухе сократился на 40%. А количество частиц в воздухе PM2,5 - на 10%. Это означает, что люди, которые не болеют COVID-19, во время карантина могут дышать легче. Издание пишет, что упомянутые выше формы загрязнения ослабляют сердечно-сосудистую и респираторную системы. Ежегодно они отбирают жизни примерно 470 тысяч человек в Европе.

Новое исследование обнаружило сокращение этой смертности с помощью статистического моделирования, которое объединяет данные о качестве воздуха, погодных условиях, выбросах, населении и распространенности заболеваний. Ученые обнаружили, что наибольшее сокращение смертности от загрязнения произошло в Германии (на 2083 смертей меньше), Великобритании (на 1752 смертей меньше), в Италии (1490), Франции (1230) и Испании (1083). При этом почти на 40% сократилась смертность от сердечной недостаточности, на 17% - от заболеваний дыхательных путей, таких как бронхит и эмфизема. Кроме того, смертность от сердечного приступа и рака сократилась на 13% в случае каждого из этих недугов.

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Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятно в Европе от загрязнения окружающей среды за время карантина умерло на 11 тысяч человек меньше. Эта цифра, по мнению исследователей, наиболее соответствует действительности. Ведь различные компьютерные анализы показывали результат в районе 7-20 тысяч. В мировом измерении уменьшение смертей от загрязнения окружающей среды еще больше. Ведь исследование сосредоточило свое внимание только на Европе и на месяце, в течение которого континент был под карантином. Хотя глобальная пандемия началась в Китае полгода назад.

The Guardian отмечает, что исследование не включало смерти от коронавируса. Ученые убеждены, что загрязнение воздуха повышает злокачественность COVID-19. И некоторые исследования указывают на то, что вирус может цепляться к твердым частицам в воздухе. Но авторы исследования не учитывали это в своих моделях из-за отсутствия твердых данных о таком поведении вируса.

Главный автор анализа Лаури Милливирта сказал, что сокращение загрязнения воздуха сократило нагрузку на системы здравоохранения определенным образом в очень важный момент. По его мнению, это демонстрирует, какие большие изменения может принести повышение качества воздуха.

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"Ощущения относительно всего этого очень неоднозначные. Люди умирают. Меры, которые были введены, привели к большому экономическому стрессу. Но это также беспрецедентный эксперимент сокращение потребления ископаемого топлива. Поэтому люди, которые работают над вопросом загрязнения воздуха, следят за ситуацией", - сказал он. "Нам придется разобраться с большим количеством кризисов. Я надеюсь, что люди подумают: "А что если такое качество воздуха мы получим не потому, что всех заставят сидеть дома, а через переход на более чистый транспорт и энергетику?". Мы должны надеяться, что этот вирус поможет нам продвинуться вперед в борьбе с изменением климата и другими большими вызовами, а не отбросит нас назад", - добавил ученый.

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Европа, Загрязнение, Карантин, Воздух, Коронавирус, The Guardian, Covid-19, Лаури Милливирта.
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