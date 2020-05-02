Посадка деревьев может предотвратить около 3% от всей годовой смертности

Новости экологии:Ученые рассказали, как деревья влияют на самочувствие горожан.

Большая посадка деревьев в городах могла бы ежегодно спасать сотни жизней, особенно в бедных районах. Об этом говорится в исследовании ученых из Филадельфии.

Для проекта ученые проанализировали отчеты ВОЗ с 8 миллионами данных американского города. Но результаты, уверяют они, будут актуальны для всех городов в целом.

Если каждый район будет хотя бы на 30% заселен деревьями, можно избежать 403 преждевременных смертей. И более половины жизней будет спасена в городах с более низким социально-экономическим статусом.

В целом, около 3% от всей годовой смертности можно избежать, просто создав городские зеленые зоны, которые еще и увеличивают биоразнообразие и уменьшают влияние на изменения климата.

Однако исследования пока не объясняет, каким образом деревья влияют на демографию, поскольку авторы проекта не рассматривают отдельные причины преждевременной смерти. Но ученые предполагают, что парки влияют на социальную сплоченность, уровень стресса, большую физическую активность и на жару.

Напомним, во время пожаров в зоне отчуждения пострадали примерно 5% территории Чернобыльского заповедника.