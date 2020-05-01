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Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника

Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
10:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Пожары в чернобыльской зоне уничтожили около 11,5 тыс. гектаров заповедных территорий.

Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало примерно 5% территории Чернобыльского заповедника.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Заповедника, что составляет около 5 % территории Заповедника. Из них примерно 35 % − леса, 55 % − залежи, 10 % − водно-болотные угодья", − отметил директор Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

По словам ученого Дениса Вишневского, животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали маленькие представители фауны: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые.

Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки. Учитывая, что 95 % территории Чернобыльского заповедника не повреждено огнем, то копытные и травоядные животные нашли корма здесь. Однако, на некоторых территориях из-за пожаров ограничена и местами отсутствует кормовая база для животных.

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Поэтому сотрудники заповедника и волонтеры-зоозащитники взялись за временную подкормку животных в зоне вокруг пожарищ, чтобы компенсировать потерю их кормовых угодий.

Как сообщалось, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесных пожаров.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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