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Пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области локализованы

Пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области локализованы
09:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления.

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и трех районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. Состоянием на утро 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника службы. Инженерной техникой созданы 1 тыс. 59 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.

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В Житомирской области за минувшие сутки были локализованы 4 пожара вблизи с.Гай Овручского района на территории Овручского лесхоза; вблизи с.Повча и с.Норинск Лугинского района на территории Повчанского лесничества; вблизи с.Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника и вблизи с.Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества общей площадью почти 650 га.

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По состоянию на 7.00 1 мая силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.

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Напомним, по делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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