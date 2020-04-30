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Пожары в Чернобыле: спасатели продолжают боротся с огнем в шести лесничествах (Фото)

Пожары в Чернобыле: спасатели продолжают боротся с огнем в шести лесничествах (Фото)
21:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, борьба с ними продолжается уже почти месяц.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжают ликвидацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Парышевского лесничеств", - говорится в сообщении.

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В частности, продолжаются мероприятия по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины.

В Парышевском (с. Кривая Гора) и Котовском (пгт Полесское) лесничествах работники ГСП "Северная Пуща" не прекращают проливать торфяники с помощью пожарных насосных станций.

К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники.

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Как сообщалось, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара в Зоне отчуждения ЧАЭС и заявил, что огнем уничтожено более 11 тыс. гектаров леса.

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Украина, Пожары, Чернобыль, ГСЧС.
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