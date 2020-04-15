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"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
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"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения

"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
03:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин потратит на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения ЧАЕС почти 145 млн грн.

Ликвидация последствий пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обойдется украинскому правительству в почти 145 млн грн., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Дополнительные расходы - это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале во вторник вечером.

По его словам, Кабмин выделяет из резервного фонда дополнительные 100 млн грн для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,  Государственному агентству по управлению зоной отчуждения правительство направляет 34,8 млн. грн, а Государственному агентству лесных ресурсов – 10,1 млн. грн.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация. В то же время огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

После 16.00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара: в понедельник пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Пожары в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

Днем в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, но спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.

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Пожары, Чернобыль, Денис Шмыгаль.
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