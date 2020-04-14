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Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме

Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
14:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании.

Как сообщает пресс-служба главы государства, доклад по этому вопросу Зеленский получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем.

"На вопрос президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", - отмечается в сообщении.

Зеленскому также доложили, что накануне, после 16.00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - сообщил Чечеткин.

Глава ГСЧС указал, что одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения пожарные не допустили перебрасывания огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около 7 га сухостоя.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", - подчеркнул Зеленский.

Спасатели о пожарах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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