Скачать
Среда, 08.04.2020
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
Пасха на карантине: что готовят церкви и президент
Пасха на карантине: что готовят церкви и президент
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля

Спасатели о пожарах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Смотрите фото (3)
Спасатели о пожарах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна
12:16 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Спасатели ГСЧС заявляют, что ситуация с пожарами в экосистемах не становится лучше, и если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - подчеркивают в ГСЧС Украины на стрнице в соцсети Фейсбук.

"Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в Госслужбе по ЧС.

Как сообщалось, в Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил.

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га.

В Житомирской области четвертый день тушат лесной пожар

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска.

В Житомирской области спасатели тушат 15 га лесных пожаров, возникших на территории Народичского, Базарского и Клищевского лесничеств ГП "Народичское СЛХ" Народичского района.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
03 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
04 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
05 Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы
Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь