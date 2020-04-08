Спасатели о пожарах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Новости Украины:Спасатели ГСЧС заявляют, что ситуация с пожарами в экосистемах не становится лучше, и если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - подчеркивают в ГСЧС Украины на стрнице в соцсети Фейсбук.

"Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в Госслужбе по ЧС.

Как сообщалось, в Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил.

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска.

В Житомирской области спасатели тушат 15 га лесных пожаров, возникших на территории Народичского, Базарского и Клищевского лесничеств ГП "Народичское СЛХ" Народичского района.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице.