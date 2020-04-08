В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео

Новости Украины:Площадь распространения огня в лесах Чернобыльской зоны увеличилась из-за ветра.

В Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества вспыхнул пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7 часов 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - сообщили в ведомстве.

В то же время, на месте пожара, вспыхнувшего 4 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения, между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка, открытого огня нет, наблюдается тление отдельными очагами.

Отмечается, что к тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 253 человека и 68 единиц техники, из них от ГСЧС 168 чел. личного состава и 34 ед. техники. За минувшие сутки авиация ГСЧС осуществила 81 сброс (288 тонн воды).

Как сообщаллось, 4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка вспыхнул верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем загорелся также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га.

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним: