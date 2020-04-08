В Кабмине предложили давать сроки за причинение пожаров в экосистемах

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.
Такое мнение он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Мы должны инициировать перед Верховной Радой Украины повышение админштрафов для поджигателей, а возможно, и криминализировать наказание за такие действия", - отметил Немчинов.
Горящая Украина:
По данным ГСЧС, с начала года по состоянию на 6 апреля в экосистемах Украины возник 14 821 пожар, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.
Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что пожары в экосистемах, вызванные выжиганием сухостоя, для страны не менее опасны, чем эпидемия коронавируса. Он отметил, нынешняя весна выдалась ветреной и сухой, поэтому огонь быстро распространяется, выжигая все живое на своем пути. В частности, уже третьи сутки продолжается тушение пожара в Чернобыльской зоне.
Напомним:
Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га
Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.
Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска.
В Житомирской области спасатели тушат 15 га лесных пожаров, возникших на территории Народичского, Базарского и Клищевского лесничеств ГП "Народичское СЛХ" Народичского района.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице.