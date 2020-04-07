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В Житомирской области четвертый день тушат лесной пожар

В Житомирской области четвертый день тушат лесной пожар
12:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Состоянием на утро вторника, 7 апреля, на территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесного пожара общей площадью около 20 гектаров.

В Житомирской области спасатели тушат 15 га лесных пожаров, возникших на территории Народичского, Базарского и Клищевского лесничеств ГП "Народичское СЛХ" Народичского района. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По состоянию на 07:00 площадь пожара составляет 15 га отдельными очагами", - отметили в ГосЧС.

На тушении пожара работают 235 спасателей и 57 единиц техники, 80 лесоводов и 13 единиц техники. Вчера авиацией ГосЧС Украины осуществлено 18 сбросов воды (26 тонн).

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сообщил, что лесники борются с масштабными лесными пожарами на территории трех лесхозов - продолжается тушение 9 крупных пожаров ориентировочной площадью более 1200 га.

Спасатели продолжают тушить пожар в лесу Чернобыльской зоны (Видео)

Ситуация является контролируемой, однако сложной, ведь люди работают в чрезвычайно тяжелых условиях.

"На локализации пожаров задействовано почти 1000 работников лесной охраны и спасателей, более 100 единиц техники. Вчера и сегодня к тушению в Народичском спецлесхозе привлекали авиацию", - отметил Заблоцкий.

На помощь пришли соседние гослесхозы – отправили работников предприятий и пожарную технику.

Было ликвидировано более 53 случаев возгорания в лесном фонде по всей области на ориентировочной площади более 86 га.

Председатель Гослесагентства отметил, что лесоводы также участвуют в ликвидации массовых пожаров в природных экосистемах (поля, луга, торфяники, свалки, сельскохозяйственные угодья и тому подобное).

"Основная причина возникновения лесных пожаров (85%) – это человеческий фактор. Лесная подстилка, трава и кустарниковая растительность чрезвычайно сухие, в лесу совсем нет влаги. Нынешний год – аномально сухой. И одна спичка или окурок становится причиной масштабного пожара с катастрофическими последствиями для экосистемы", - подчеркнул Заблоцкий.

Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области вспыхнул низовой лесной пожар. Сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/с, усложнил ситуацию, вследствие чего пожар распространился и приобрел большие масштабы. 

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с огнем. Там горят травяной настил и лесная подстилка на площади около 20 га

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Пожар, Спасатели, ГСЧС, Лесной пожар.
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