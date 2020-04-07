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В Чернобыльской зоне продолжают тушить лесной пожар

В Чернобыльской зоне продолжают тушить лесной пожар
08:44 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара.

Спасатели продолжают тушение лесного пожара на площади около 11 га Котовского лесничества в зоне отчуждения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

По информации ведомства к тушению пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 человека о и 10 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечен вертолет ГСЧС, совершивший сброс 38 тонн воды.

Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС отчитались о ситуации (Видео)

На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га. Вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. Спасатели отметили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения дозы гамма излучения не изменились.

Напомним:

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Пожар, Спасатели, Чернобыль, ГСЧС, Зона отчуждения.
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