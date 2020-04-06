В Черновицкой области 9 сел остались без газоснабжения (Фото)

Новости Украины:На Буковине водитель легковушки на высокой скорости врезался в газовую трубу.

В Черновицкой области автомобиль на скорости въехал в трубу подводного газопровода. Из-за повреждения трубы 9 сел области остались без газа почти на сутки.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в трубу газоснабжения в селе Млынки Хотинского района. Вследствие незначительного повреждения трубы диаметром 200 мм без газоснабжения остались села Млынки, Поляна, Рухотин, Блищадь, Зеленая липа, Перебыковцы, Корнешты, Гринячка, Рашков", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Facebook компании "Черновцыгаз", газоснабжение в этих селах возобновят после проведения аварийно-ремонтных работ до 18:00 6 апреля.