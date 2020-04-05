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Смертельное ДТП на Луганщине: первые подробности (Фото)

Смертельное ДТП на Луганщине: первые подробности (Фото)
11:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР расследует смертельное ДТП с двумя погибшими на Луганщине.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на воскресенье в Луганской области, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, около 1:00 ночи 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка Луганской обл. автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

В Житомирской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи, есть погибший

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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ДТП, Луганская область, Луганщина, Краматорск, ГБР, Нацполиция.
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