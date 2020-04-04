В Житомирской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи, есть погибший

Новости Украины:В Житомирской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи и легковушки 1 человек погиб, 3 ранены.

В Житомирской области правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия вечером 3 апреля с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого погиб один человек и еще трое травмированы, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Установлено, что в пгт Коростене на перекрестке автодороги Киев-Ковель и ул. Сергея Кемского произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи "Tayota Land Cruiser Prado 150", который двигался с проблесковыми маячками синего цвета из с. Бэхи, Коростенского района (по вызову), и ВАЗ-21104, в котором находился водитель и три пассажира", - сказано в сообщении.

Так, водитель последнего автомобильного средства, 31-летний житель с.Калиновки, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. В этот момент в автомобиле "скорой" находились водитель, медработник и несовершеннолетняя пациентка с мамой.

Отмечается, что ы результате ДТП травмы получили фельдшер, 1976 г.р., житель райцентра и трое мужчин, пассажиров ВАЗа, 1994, 1969 и 1976 г.р. Последний от полученных повреждений скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.

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