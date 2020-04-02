ДТП в Кировоградской области: грузовик столкнулся с микроавтобусом (Фото)

Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes-Benz Sprinter вблизи поселка Пантаивка Александровского района (Кировоградская обл.), сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"1 апреля в 08:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи пгт Пантаевка Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения семь человек травмированы, погибших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из поврежденных автомобилей трех пострадавших, которых транспортировали к автомобилям скорой помощи.
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