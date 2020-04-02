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Оккупационные "власти" Крыма открыли дело против еще одного имама

Оккупационные "власти" Крыма открыли дело против еще одного имама
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В оккупированном Крыму "шьют" дело еще одному имаму.

Еще одного имама (проповедника) мусульманской общины в оккупированном Крыму обвинили в "незаконной миссионерской деятельности" и возбудили против него административное дело.

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность.

"Прокуратурой Алушты возбуждено административное дело в отношении имама религиозной общины "Алушта" Аширова Юсуфа за "незаконную миссионерскую деятельность", - говорится в сообщении.

Аширова пригласили в "прокуратуру" по телефону, не разъяснив причину. Только после прибытия имама "власти" известили о возбуждении против него административного дела.

По словам адвоката Лили Гемеджи, в момент вручения Юсуфу Аширову постановления о возбуждении административного дела он был лишен права на защиту. Он также не смог привлечь для разъяснения своих действий специалиста религиеведа.

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Как подчеркнула адвокат, ее подзащитный, являясь имамом официально зарегистрированной общины, осуществлял хутбы (проповеди) по пятницам среди своих единоверцев, прихожан мечети.

"Это не является "незаконной миссионерской деятельностью", так как согласно законодательству "незаконной миссионерской деятельностью" признается деятельность, направленная на распространение своего вероучения среди лиц другой конфессии, либо среди лиц, не являющимися последователями данного вероучения", - отметила адвокат.

По ее словам, данная община подвергается давлению не в первый раз. Так, председатель религиозной общины "Алушта" Ленур Халилов и член ревизионной комиссии Руслан Месутов были задержаны и арестованы 10 июня 2019 года после обысков в домах четверых крымских татар, проживавших в г. Алуште, в селе Изобильное и в посёлке Малый Маяк.

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Гемеджи напомнила, что арест председателя религиозной общины г. Алушта произошел за 2 недели до судебного заседания, на котором должен был рассматриваться иск религиозной общины г. Алушта к "Совету министров" в лице так называемого министерства имущества.

"Иск был подан в связи с тем, что местной религиозной общине, председателем которой являлся Ленур Халилов, в пользование была передана городская мечеть распоряжением Совета министров, в 1994 году. Позже, без отмены акта о передаче, мечеть была передана ДУМК", - пояснила адвокат.

По ее мнению, "власти" не только оказывают давление на Юсуфа Аширова, но и нарушают его конституционные права, подвергая риску его жизнь в условиях пандемии коронавируса.

"Необходимо отметить, что нарушение карантинной обстановки, в нарушение тех мер, которые приняты в условиях пандемии коронавируса COVID-19, прокуратура вызвала его по делу, которое не является безотлагательным, чем нарушила конституционные права имама религиозной общины на охрану здоровья и подвергла его риску заражения коронавирусной инфекцией", - добавила Гемеджи.

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Как сообщалось, 3 марта 2020 года в оккупированном Крыму "власти" оштрафовали на 5000 рублей (около 2000 грн) имама симферопольской мечети Расима Дервишева, обвиненного в "незаконной миссионерской деятельности".

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Россия, Оккупированный Крым, Юсуф Аширов, Лили Гемеджи.
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