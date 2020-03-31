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Эпидемия COVID-19: В РФ количество зараженных превысило 2300 человек

Эпидемия COVID-19: В РФ количество зараженных превысило 2300 человек
13:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

В связи с распространение коронавируса в РФ зафиксировали еще полтысячи новых случаев заражения.

В России за последние сутки зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 24 регионах (всего 73), сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, отмечает Telegram.

Накануне прирост составил 302 человека. Общее число заразившихся достигло 2337. За сутки умерли восемь человек (всего 17) — пять в Москве, один в Санкт-Петербурге, один во Владимирской области, один в Пензенской области. Выздоровели 55 человек (всего 121).

"За сутки выздоровело 55 человек: 42 в Москве, 1 в Приморском крае, 1 в Красноярском крае, 4 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Курганской области, 1 в Ярославской области, 1 в Ленинградской области, 1 в Кировской области и 1 в Краснодарском крае. Также за сутки зафиксировано 8 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 во Владимирской области, 1 в Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", — указано в сообщении. 

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Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Россия, РФ, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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