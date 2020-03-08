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Правозащитники: РФ уничтожает украинскую идентичность в Крыму

Правозащитники: РФ уничтожает украинскую идентичность в Крыму
19:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Правозащитники заявляют о попытках оккупантов навязать жителям Крыма российскую милитаризированную идентичность.

Россия проводит в оккупированном Крыму политику уничтожения украинского самосознания и формирования у крымской молодежи российской милитаризованной идентичности.

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью "Голосу Америки" в ответ на вопрос, насколько за последний год ухудшилась ситуация в Крыму.

"Сейчас мы говорим не о конкретных нарушениях, а о тенденции и стратегических проблемах, связанных с оккупацией. Одна из них - это изменение демографического состава населения. Россия пытается физически сделать Крым российским, искусственно переселяя туда граждан РФ из других регионов. По сути, она уничтожает украинскую идентичность в Крыму", - сказала правозащитник.

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Вторая проблема, которая является стратегической, Скрипник назвала милитаризацию, причем не только в контексте оружия и техники, а в контексте населения, в частности, образовательных программ для детей.

"Мы собрали много доказательств о том, что эти образовательные мероприятия на самом деле базируются на приказах Минобороны РФ. Они не имеют ничего общего с правом на образование. Это подготовка детей к армии и формирование у них исключительно российской милитаризованной идентичности", - отметила руководитель Крымской правозащитной группы.

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Она констатировала, что эти дети в Крыму, которые, по сути, являются гражданами Украины, лишены возможности выбрать украинскую идентичность.

"Их "светлое будущее", которое навязывает Россия - служба в армии или в ФСБ. И это стратегическая проблема, которую надо решать сейчас, ведь речь идет как минимум о 200 тыс. детей", - подчеркнула Скрипник.

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Россия, Оккупированный Крым, Ольга Скрипник.
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