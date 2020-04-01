Уклонение от службы: На границе будут проверять военнообязанных

На пропускных пунктах Волынской области представители военных комиссариатов будут проверять военнообязанных, не уклонялись ли они от службы.
Об этом сообщает в Facebook Волынская областная государственная администрация.
"Представители военных комиссариатов на пропускных пунктах Волынской области, с целью обнаружения нарушителей воинского учета, уклоняющихся от призыва на военную службу, будут проверять всех граждан, которые будут пересекать границу на въезде в Волынскую область", - сообщили в ОГА.
Кроме того, в администрации напомнили, что с сегодняшнего дня на обсервацию будут отправлять всех лиц, которые будут въезжать на территорию Волынской области через действующие пропускные пункты "Ягодин", "Пулемец", "Доманово" и "Дольск".
"Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и персонал грузовых транспортных средств, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными коронавирусом. Сначала людей на обсервацию будут селить в санатории села Згораны, позже - в других учреждениях санаторного типа и профилакториях", - отметили в ОГА.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.