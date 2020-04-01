Уклонение от службы: На границе будут проверять военнообязанных

Новости Украины:В Украине на Волыни на пунктах пропуска будут проверять военнообязанных на предмет уклонения от службы.

На пропускных пунктах Волынской области представители военных комиссариатов будут проверять военнообязанных, не уклонялись ли они от службы.

Об этом сообщает в Facebook Волынская областная государственная администрация.

"Представители военных комиссариатов на пропускных пунктах Волынской области, с целью обнаружения нарушителей воинского учета, уклоняющихся от призыва на военную службу, будут проверять всех граждан, которые будут пересекать границу на въезде в Волынскую область", - сообщили в ОГА.

Кроме того, в администрации напомнили, что с сегодняшнего дня на обсервацию будут отправлять всех лиц, которые будут въезжать на территорию Волынской области через действующие пропускные пункты "Ягодин", "Пулемец", "Доманово" и "Дольск".

"Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и персонал грузовых транспортных средств, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными коронавирусом. Сначала людей на обсервацию будут селить в санатории села Згораны, позже - в других учреждениях санаторного типа и профилакториях", - отметили в ОГА.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

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Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.