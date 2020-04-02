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Во Львовской области в ДТП погибли трое человек

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Во Львовской области в ДТП погибли трое человек
09:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Во Львовской области 1 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке погибли трое человек

Во Львовской области произошло ДТП, в котором погибли трое человек, вероятного виновника аварии задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Авария произошла 1 апреля в селе Бендюга Сокальского района - столкнулись микроавтобус "Мерседес Вито" и "Рено Кенго".

"В результате столкновения три пассажирки "Рено" в возрасте 18, 40 и 60 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 21-летний водитель "Рено" и его 42-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице. Все погибшие и травмированные - жители Радеховщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель микроавтобуса, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении "Рено", в результате чего произошло столкновение.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Водитель "Мерседеса", 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - рассказали в полиции.

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Напомним, семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes-Benz Sprinter вблизи поселка Пантаивка Александровского района (Кировоградская обл.)

Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении фуры и двух автобусов на трассе Киев-Одесса.

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Львовская область, ДТП, Авария, Происшествие.
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