На трассе Киев-Одесса грузовик протаранил припаркованные у обочины автобусы

Новости Украины:Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении фуры и двух автобусов на трассе Киев-Одесса.

В четверг утром на 54 км автодороги Киев-Одесса столкнулись грузовой автомобиль "Mersedes" и 2 автобуса "ПАЗ", в результате чего два человека погибли и еще четверо получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по ЧС в Киевской области.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели осуществили деблокирование пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 34-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и допустил столкновение с двумя автобусами ПАЗ, которые были припаркованы на обочине. В результате ДТП два человека погибли и еще четверо были госпитализированы.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Дарницком районе на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади произошло ДТП, в котором погибли двое людей.

В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

В Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика RenaultMagnumи легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте.